2019/05/25 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الامريكية تولوسي جيبارد من ولاية هاواي، السبت، ـنها ستعيد إبرام الصفقة النووية الإيرانية في حال انتخابها رئيسا في البيت الأبيض.ونقلت قناة فوكس نيوز الامريكية في مقابلة ترجمتها /المعلومة/ عن جيبارد قولها إن ” الولايات المتحدة على وشك الحرب مع إيران وانا اعرف الى اين يقودنا هذا المسار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشحة للرئاسة الامريكية: ساعود الى الاتفاق النووي اذا تم انتخابي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشحة للرئاسة الامريكية: ساعود الى الاتفاق النووي اذا تم انتخابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).