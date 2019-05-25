ظريف:التعزيزات الامريكية في الشرق الاوسط تمثل تهديدا للسلم الدولي

2019/05/25 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الايراني: التعزيزات الامريكية في الشرق الاوسط تمثل تهديدا للسلم الدولي .

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