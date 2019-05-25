2019/05/25 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، السبت، برفع الكتل الكونكريتية من محيط بدالة الاعظمية شمالي بغداد.وذكر بيان للأمانة وتلقته وكالة صدى، انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط البدالة ضمن منطقة الاعظمية”.وأضاف البيان أن “الكوادر البلدية باشرت بعد ذلك بحملة لتنظيف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية من محيط بدالة الأعظمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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