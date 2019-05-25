2019/05/25 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، على ان لغة الحياد لم تعد مقبولة، فيما اشار الى ان اعلان ايران انها لا تريد الحرب يلزم الجميع بالوقوف بوجه التصعيد.وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن الأخير “استقبل بمكتبه اليوم رئيس مجلس النواب محمد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي: لغة الحياد لم تعد مقبولة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: لغة الحياد لم تعد مقبولة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: لغة الحياد لم تعد مقبولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).