الحلبوسي والمالكي يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد

2019/05/25 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد .

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