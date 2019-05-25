الجيش الايراني: نقلنا ثقافتنا الى اليمن ولبنان وفلسطين

2019/05/25 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال مساعد قائد الجيش الإيراني حسن سيفي، إن ثقافة القوات المسلحة الإيرانية موجودة في اليمن ولبنان وفلسطين.وأضاف “نقل الثقافة السائدة في قواتنا المسلحة إلى مجموعات المقاومة في اليمن ولبنان وغزة وفلسطين وأفغانستان أدى إلى اعتقاد الجميع بأنه في حال كانت هناك قوى تحمل رسالة سامية، فإنه يمكنها التغلب على أكبر جيش

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