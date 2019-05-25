2019/05/25 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، السبت، عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في ‏المحافظة.‏ وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مفارز قسم شرطة الأسرة والطفل ‏ألقت القبض على شخصين متهمين بقضايا مختلفة أحدهم متهم بأخذ المال بالقوة حيث تم اتخاذ ‏الإجراءات القانونية بحقهم والتحقيق معهم”.‏ وأضافت أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عدد من المطلوبين في الديوانية وكالة خطوة برس.

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