طوكيو تستقبل ترامب بهزة أرضية قوية

2019/05/25 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية قوية صباح اليوم السبت ضواحي العاصمة اليابانية طوكيو بقوة بلغت 5.1 على مقياس ريختر.وذكرت هيئة التحذير من الزلازل اليابانية أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات تسونامي.وهذا ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيارة رسمية اليوم إلى طوكيو في زيارة تستمر 4 أيام.

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