الحشد الشعبي يباشر بفتح طرق في المناطق الريفية بمحافظة المثنى

2019/05/25 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة المثنى، السبت، مباشرة الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي بمد طرق جديدة في المناطق الريفية.وقال المحافظ أحمد منفي في بيان تلقى موقع "الحشد الشعبي" نسخة منه إن "الهندسة العسكرية في هيئة الحشد باشرت بأعمال فتح طرق جديدة في المناطق الريفية"، مؤكداً "وجود خطة مع مديرية الطرق والجسور لتحديد المناطق المشمولة".وأضاف منفي، ...

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