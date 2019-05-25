بالصور.. نقابة المعلمين وعشائر مندلي وبلدروز يقيمون مجلس عزاء لشهداء اللواء 20 بالحشد

2019/05/25 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت نقابة المعلمين ورابطة التربويين في مندلي وأهالي وعشائر مندلي وبلدروز في محافظة ديالى مجلس عزاء وتأبين لارواح شهداء اللواء 20 بالحشد في الحادث المؤسف في محافظة ديالى، و عبّروا من خلاله عن مدى التلاحم بين ابناء المحافظة بسنتهم وشيعتهم مع اخوانهم من أبناء الحشد الشعبي، خلافا لما يروّج له اعداء العراق.

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