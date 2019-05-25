الاستخبارات العسكرية تقبض على اثنين من خبراء تصنيع الكواتم وتفخيخ العجلات في الموصل

2019/05/25 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - نينوى

بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع نحو الأهداف تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة سادة بعويزه في الجانب الأيسر من الموصلوهما من المتخصصين في صناعة الكواتم وتفخيخ العجلات من خلال ورشة كانا يمتلكانها بالجانب الايمن من الموصل قبل التحرير وساهما بصناعة المئات من الكواتم وتفخيخ عشرات العجلات لعصابات داعش الارهابية .ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب

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