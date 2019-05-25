ايران تعلق على إعلان واشنطن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة

2019/05/25 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إعلان الولايات المتحدة زيادة قواتها في المنطقة، "خطوة خطيرة للغاية"، فيما دعا إلى التصدي لها.

وقال ظريف، في تصريح صحفي، اليوم، 25 أيار 2019، إن "إعلان واشنطن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة خطير للغاية ويجب التصدي له"، مبينا ان "انتشار القوات الأميركية في المنطقة يهدد السلام العالمي"، وفق ما نقلته وكالة "إرنا".

وأوضح أن "زيادة التواجد العسكري الأميركي بالمنطقة تعتمد على مزاعم لتبرير سياساتهم العدائية وزيادة التوترات في منطقة الخليج".

وأشار إلى ان "الزعم المفبرك والمصطنع يبرر قرار واشنطن الأخير بزيادة القوات الأميركية في المنطقة بعد قرارها زيادة الوجود العسكري في المنطقة مباشرة".

من جهة ثانية أكد مسؤول عسكري إيراني كبير، ان "بوسع بلاده أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ وأسلحة سرية"

وقال الجنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، "أميركا...



قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة.



فإن هما ارتكبتا أقل حماقة، فسنلقي بهاتين السفينتين إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن أمس إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط، وذلك بهدف تعزيز الدفاعات في وجه إيران، وذلك بعدما اتهمت واشنطن الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة في الهجوم على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات هذا الشهر.

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