بغداد.. اخماد حريق في الاقسام الداخلية للبنات بشارع فلسطين

2019/05/25 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المديرية في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، إن" مفارز مركز الشيخ عمر من مقر بغداد الرصافة أنقذوا عدداً من الطالبات بعد ان حاصرتهم النيران داخل عمارة متخذة كأقسام داخلية في منطقة شارع فلسطين مقابل كلية الرافدين".وأضافت إن" الفرق هرعت الى موقع الحريق حال تلقي نداء استغاثة، واشتبكت مع ألسنة النيران بالتزامن مع اجراء عمليات الانقاذ وتمكنت من انهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية تذكر".انتهى..م.ر

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