تحطم طائرة عمودية عسكرية من طراز “مي-17” في المكسيك

2019/05/25 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية، عن تحطم طائرة عمودية عسكرية من طراز “مي-17” .وقالت البحرية المكيسيكية في بيان: “نعلن عن حادث مؤسف وقع بالقرب من مدينة فالي فيردي (ولاية سان لويس بوتوسي)، لقد سقطت مروحية من طراز مي-17 تابعة لإدارتنا”.وأشار البيان إلى أن المروحية كانت تشارك في إخماد حرائق الغابات في البلاد، وكانت تنقل […]

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