2019/05/25 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 10 أشخاص بإطلاق نار أمام ملهى ليلي في ولاية نيوجيرسي الأميركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/25 | 12:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 10 أشخاص بإطلاق نار أمام ملهى ليلي في ولاية نيوجيرسي الأميركية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 10 أشخاص بإطلاق نار أمام ملهى ليلي في ولاية نيوجيرسي الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).