2019/05/25 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ضربت صباح اليوم السبت ضواحي العاصمة اليابانية طوكيو هزة أرضية عنيفة بلغت شدتها 5.1 درجة على مقياس ريختر.وذكرت الهيئة اليابانية للإنذار بالزلازل أن الهزة لم تولد خطر حدوث موجات تسونامي.وقالت قناة “NHK” التلفزيونية إن الزلزال ضرب شرق اليابان يوم السبت، وتسبب باهتزاز المباني في طوكيو، قبل ساعات من وصول الرئيس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل ساعات من وصول ترامب..



هزة أرضية تضرب اليابان وكالة خطوة برس.

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