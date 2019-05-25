الحلبوسي يبحث مع المالكي التوترات الاخيرة في المنطقة

2019/05/25 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، التوترات الاخيرة في المنطقة، خلال لقاءه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وأكد اللقاء على “أهمية تفعيل دور مجلس النواب، وتوحيد جهود الكتل النيابية؛ لتشريع القوانين المعطلة والمهمة التي تمسُّ حياة المواطن وتسهم في تقديم الخدمات وتلبي احتياجاته، والعمل على تقوية مؤسسات الدولة من خلال تنشيط الدور الرقابي في مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي”.بحسب بيان مكتب الحلبوسي الاعلامي.

وعلى صعيد التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة أشار اللقاء إلى “ضرورة الابتعاد عن التهديدات التي من شأنها خلق التوتر وتهديد الاستقرار، والتأكيد على أهمية سعي العراق؛ لإنهاء هذه التوترات وخفض التصعيد؛ من أجل المحافظة على أمن المنطقة والعراق”.

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