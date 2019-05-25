.. عراقي يمسك ب

2019/05/25 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

لن يستطيع أحد أن يسرق محل عراقي بعد اليوم...



تحت هذا العنوان كتبت الصحف اللندنية خبرا يفيد بتعرض محل احد المغتربين العراقيين لعملية سطو مسلح من قبل احد العصابات .



فقد هاجمت عصابة محلية متجراً للمجوهرات في العاصمة لندن يعود لمواطن عراقي وقامت بسرقة محتوياته ثم همت بالفرار الا ان صاحب...

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