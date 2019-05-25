2019/05/25 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادة الهيئة العامة لجمارك، اليوم السبت، اصدار 9 اطنان من التبغ في منفذ طريبيل الحدودي لمخالفتها القانون.وقالت الهيئة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "ان سلطات الجمارك تمكنت من اعادة اصدار ارسالية بحمولة (9) اطنان من مادة التبغ، كونها مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد"، موضحاً ان "اعادة اصدار ارسالية التبغ بسبب ورود الارسالية الى المنفذ دون استحصال موافقة وزارة الزراعة، والتي يجب تقديمها مع الاوراق الرسمية للأرسالية".

الجدير بالذكر، ان "الهيئة الجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها بعد مخالفتها لضوابط الأستيراد".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك تعيد اطنان من التبغ في منفذ طريبيل لمخالفتها القوانين) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك تعيد اطنان من التبغ في منفذ طريبيل لمخالفتها القوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).