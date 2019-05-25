الكويت تتحدث عن بدء المفاوضات بين أميركا وإيران

2019/05/25 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، السبت، عن بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى وجود تحرك واتصالات في هذا الاطار.وقال الجار الله في تصريحات نشرتها وسائل إعلام كويتية واطلعت عليها /المعلومة/، إنه “على ما يبدو ان المفاوضات بين الطرفين ( أميركا وإيران) قد بدأت فهناك تحرك واتصالات”، مستشهدا بزيارة وزير الخارجية […]

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