مصدر حكومي : اكثر من ثمانية الاف متقدم على الوظائف الجديدة في ديالى

2019/05/25 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة ديالى اكثرمن 8 الاف متقدم لنيل وظيفة خلال الايام الثلاثة الماضية .وقال مصدر حكومي اليوم ان اكثر من ثمانية الاف شخص يمثلون مختلف الاختصاصات قدموا ملفاتهم عبر النافذة الالكترونية للتنافس على اكثر من 1200 وظيفة موزعة بين دوائر التربية والصحة وديوان المحافظة .واضاف ان لجنة التعيينات المشكلة في ديوان محافظة ديالى […]

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