مدرب الاولمبي يغادر الى اوروبا لمتابعة مغتربين عراقيين

2019/05/25 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدرب المنتخب الاولمبي، عبد الغني شهد، انه سيغادر الى اوروبا منتصف الشهر المقبل، لمتابعة لاعبين عراقيين مغتربين تمهيداً لضمهم لصفوف فريقه.وقال شهد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “اعضاء الجهاز الفني سيواصلون متابعاتهم لمنافسات الممتاز اضافة الى نهائيات الدوري التأهيلي لانتقاء المواهب”، مبيناً أن “منتصف شهر تموز المقبل في حال صدرت ” الفيزا […]

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