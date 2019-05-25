2019/05/25 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة النفط، السبت، عن تصدير أكثر من 103 مليون برميل نفط خلال شهر نيسان ‏الماضي.‏ وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت” خطوة برس” نسخة منه، إن “مجموع ‏الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب ‏العراق بلغ 100 مليون و635 ألف و9

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط: تصدير 103 مليون برميل خلال شهر نيسان الماضي وكالة خطوة برس.

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