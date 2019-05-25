النفط تعلن حجم صادرات وإيرادات النفط العراقي لشهر نيسان

2019/05/25 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن تصدير أكثر من 103 مليون برميل نفط خلال شهر نيسان الماضي، فيما أشارت إلى تحقيق إيرادات تزيد

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