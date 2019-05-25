2019/05/25 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مصدر مطلع في مدينة برلين الألمانية، إن قوات خاصة ألمانية، قامت بحملة مداهمات لأكثر من 11 مدينة غربي البلاد.

وقال المصدر لـ "العهد

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