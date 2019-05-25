2019/05/25 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / استشهاد 4 مزارعين اثر هجوم مسلح لداعش على حقولهم في الشرقاط

25/05/2019 12:40:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

استشهد 4 مزارعين في صلاح الدين، السبت، اثر هجوم لعصابات داعش الارهابي على حقولهم في قضاء الشرقاط.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "عناصر من عصابات داعش شنوا، في ساعة متقدمة من ليل أمس، هجوماً على مزارعين في قضاء الشرقاط، أثناء تواجدهم في مزارعهم لحصاد الحنطة، مما اسفر عن استشهاد اربعة منهم، وجميعهم من عشيرة جميله".

وأضاف المصدر أن "الدواعش قاموا بحرق حاصدة للقمح وسيارة الفلاحين، وأحرقوا محاصيل الحنطة التي كان الفلاحون يريدون حصادها، ثم لاذوا بالفرار"

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