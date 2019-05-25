إيران تصرخ : إرسال ترامب قوات أمريكية إضافية خطوة خطيرة للغاية

2019/05/25 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إعلان الولايات المتحدة زيادة قواتها في المنطقة، بأنها ”خطوة خطيرة للغاية“.

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