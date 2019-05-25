إرهاب الملالي.. جنرال إيراني يهدد بإغراق السفن الأمريكية بسلاح سري

2019/05/25 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد مسؤول عسكري إيراني كبير بإغراق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و“أسلحة سرية“.

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