2019/05/25 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن باحثون كنديون عن اكتشاف حملة تضليل، مرتبطة بإيران، تنتحل صفة وسائل إعلام لنشر أكاذيب تستهدف بعض الدول منها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (Endless Mayfly .. عصابة إيران الإعلامية لتشويه «خصوم الملالي») نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (Endless Mayfly .. عصابة إيران الإعلامية لتشويه «خصوم الملالي») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).