مسؤول إيراني: بوسعنا إغراق سفن أمريكا الحربية بأسلحة سرية

2019/05/25 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة

توعد الجنرال مرتضى قرباني، مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، بلجوء بلاده إلى صواريخ و”أسلحة سرية” لإغراق البوارج وحاملات الطائرات الأمريكية في مياه الخليج.

ونقلت وكالة “ميزان” للأنباء، اليوم السبت، عن قرباني، قوله إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى الخليج بصواريخ و”أسلحة سرية”.

وقال: “أمريكا قررت إرسال سفينتين حربيتين إلى المنطقة.



وإذا ارتكبتا أقل حماقة، فسنغرقهما في قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين”.

وأضاف: “أمريكا قلقة من صواريخنا الدقيقة القادرة على ضرب حاملات الطائرات، فلا تُخيفونا من الحرب، لأننا مستعدون للظروف كافة.



لا معنى للحديث عن أمن مضيق هرمز في حال منع صادرات النفط الإيرانية”.

وتابع: “نحذر العدو من أن ارتكابه أي حماقة سيلحق به خسائر كبيرة.



أمريكا تخشى نفوذنا الإقليمي في المنطقة، وإيجاد قوى شعبية ودفاعية بالمنطقة من قِبل إيران، وخلق قوة رادعة لأمريكا وإسرائيل”.

قرباني شدد على أن “مساعي العدو لزعزعة أمن إيران لن تحقق أهدافها، وأن المواجهة بين أمريكا وإيران مصيرية، لأن العدو يخيرنا ما بين الحرب وزعزعة الاستقرار”.

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