حيلة روسيا الخطيرة لأميركا هي مقايضة أوكرانيا بفنزويلا

2019/05/25 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول مقال بموقع “هيل” السياسي الأميركي ما وصفها حيلة روسيا الجديدة الخطيرة لأميركا بمقايضة أوكرانيا بفنزويلا.وقال كاتب المقال ستيفن بلاك، وهو باحث

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