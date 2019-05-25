2019/05/25 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار في نيوجيرسي الأمريكية، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية.ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن السلطات القول إنه تم إخطار الشرطة بإطلاق النار في حوالي الساعة 12:25 صباحا، يوم السبت، خارج حانة في منطقة برونزويك.وعثر الضباط القادمون على العديد من الضحايا.​وقال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة 10 اشخاص بإطلاق نار في نيوجيرسي الامريكية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 10 اشخاص بإطلاق نار في نيوجيرسي الامريكية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 10 اشخاص بإطلاق نار في نيوجيرسي الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).