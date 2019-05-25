النفط: ايرادات شهر نيسان زادت عن 7 مليارات دولار

2019/05/25 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط ، اليوم السبت، ان العراق حقق ايرادات زادت عن 7 مليارات دولار جراء تسويق قرابة 104 ملايين برميل

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