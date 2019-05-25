اللويزي: المرعيد استوفى جميع الشروط القانونية لتولي منصب محافظ نينوى

2019/05/25 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، السبت، أن محافظ نينوى المنتخب منصور المرعيد بات مستوفيا لجميع الشروط القانونية لتوليه المنصب، مشيرا إلى أن خلية أزمة نينوى ستحل فور مباشرة المرعيد عمله.وقال اللويزي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “محافظ نينوى المنتخب منصور المرعيد استوفى جميع الشروط القانونية من اجل مباشرته في عمله بعد مصادقة رئاسة […]

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