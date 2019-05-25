الحلبوسي والمالكي يبحثان سعي العراق لخفض التصعيد في المنطقة

2019/05/25 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، على أهمية سعي العراق لإنهاء التوترات بالمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، مبيناً ان "اللقاء جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، في ظلِّ التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة".وأكد اللقاء بحسب البيان على "أهمية تفعيل دور مجلس النواب، وتوحيد جهود الكتل النيابية؛ لتشريع القوانين المعطلة والمهمة التي تمسُّ حياة المواطن وتسهم في تقديم الخدمات وتلبي احتياجاته"، مشدداً على ضرورة "العمل على تقوية مؤسسات الدولة من خلال تنشيط الدور الرقابي في مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي".وتابع البيان، أنه "على صعيد التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة أشار اللقاء إلى ضرورة الابتعاد عن التهديدات التي من شأنها خلق التوتر وتهديد الاستقرار، والتأكيد على أهمية سعي العراق؛ لإنهاء هذه التوترات وخفض التصعيد؛ من أجل المحافظة على أمن المنطقة والعراق".انتهى

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