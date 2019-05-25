السهيل يصدر أمراً بإعفاء رئيس جامعة بابل من منصبه وتعيين بديل له

2019/05/25 | 13:07

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بغداد اليوم- بابل

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، السبت (25 أيار 2019)، بإعفاء رئيس جامعة بابل من ...





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