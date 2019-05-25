بالارقام.. ايرادات العراق من صادرات النفط لشهر نيسان 2019

2019/05/25 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن تصدير أكثر من 103 مليون برميل نفط خلال شهر نيسان الماضي، مشيرةً إلى تحقيق إيرادات تزيد عن سبعة مليارات دينار.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 100 مليون و635 ألف و9 برميلا، بإيرادات بلغت 6 مليارات و819 مليوناً و902 ألف دولار".وأضاف، أن "الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان كانت 2 مليون و570 ألف برميل، بايرادات بلغت 173 مليوناً و513 ألف و13 دولاراً، فيما بلغت كمية الصادرات من حقل القيارة 783 ألفاً و598 برميلاً بإيرادات بلغت 27 مليوناً و251 ألفاً و971 دولاراً".

وأشار جهاد، إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (67,514) دولاراً"، موضحاً أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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