2019/05/25 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، السبت، عن تصدير أكثر من 103 مليون برميل نفط خلال شهر نيسان الماضي، فيما اشارت إلى تحقيق إيرادات تزيد عن سبعة مليارات دينار.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 100

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تعلن مجموع صادرات وإيرادات شهر نيسان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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