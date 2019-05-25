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شاهد بالفيديو.. تظاهرة بذي قار والمثنى تندد باقحام العراق في صراع امريكا مع ايران #المربد


شاهد بالفيديو.. تظاهرة بذي قار والمثنى تندد باقحام العراق في صراع امريكا مع ايران #المربد
2019/05/25 | 13:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: RAUkL0BRLOs

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