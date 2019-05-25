2019/05/25 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Oz_3rzPvVI0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مَحطة ُالسَماوةِ هي إحدى المحطاتِ التي تُنَّفَذ ُفي اطارِ العقدِ مع شركةِ جي إي الأميركيةِ) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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