شاهد بالفيديو.. مَحطة ُالسَماوةِ هي إحدى المحطاتِ التي تُنَّفَذ ُفي اطارِ العقدِ مع شركةِ جي إي الأميركيةِ

2019/05/25 | 13:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مَحطة ُالسَماوةِ هي إحدى المحطاتِ التي تُنَّفَذ ُفي اطارِ العقدِ مع شركةِ جي إي الأميركيةِ) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Oz_3rzPvVI0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مَحطة ُالسَماوةِ هي إحدى المحطاتِ التي تُنَّفَذ ُفي اطارِ العقدِ مع شركةِ جي إي الأميركيةِ) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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