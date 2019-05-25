قائد عمليات بغداد يوجه بتسهيل عمل المؤسسات الإعلامية

2019/05/25 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي بتسهيل عمل المؤسسات الإعلامية “.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ” ان قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي عقد مؤتمرا لضباط اعلام الفرق والمديريات في قيادة عمليات بغداد واكد قائد العمليات على تسهيل عمل القنوات الفضائية ، والسماح لوسائل الإعلام المختلفة بتغطية الفعاليات والنشاطات الإعلامية المدنية […]

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