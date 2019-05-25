خطوة “إلكترونية” تقرب دي ليخت من مانشستر يونايتد

2019/05/25 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أثار ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، المزيد من التكهنات حول مستقبله، في ظل رغبة العديد من كبار أوروبا في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وقام قائد أياكس بمتابعة عدد من حسابات لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي الحاليين والسابقين على موقع “أنستقرام”، في خطوة إلكترونية تلمح لاهتمامه بالانضمام إلى “الشياطين الحمر”.ويأتي […]

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