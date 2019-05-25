طهران:اسلحتنا السرية ستغرق السفن الحربية الامريكية

2019/05/25 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الجنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية الايرانية، اليوم السبت، بإغراق السفن الحربية الأميركية في الخليج العربي باستخدام “أسلحة سرية”، لم يكشف عن أي تفاصيل بشأنها.وقال الجنرال قرباني، لوكالة أنباء محلية “بوسع إيران أن تلقي بسفن أميركا الحربية إلى قاع البحر بطواقمها وطائراتها باستخدام أسلحة سرية”.وأضاف قرباني، انه” أعتقد أن الأميركيين العقلانيين والقادة

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