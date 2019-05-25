2019/05/25 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، السبت، عن بدء المفاوضات بين الولايات ‏المتحدة الأميركية، لافتاً إلى وجود تحرك واتصالات في هذا الاطار.‏ وقال الجار الله في تصريحات نشرتها وسائل إعلام كويتية، إنه “على ما يبدو ان المفاوضات ‏بين الطرفين ( أميركا وإيران) قد بدأت فهناك تحرك واتصالات”، مستشهدا بزيارة وزير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تعلن بدء المفاوضات بين أميركا وإيران وكالة خطوة برس.

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