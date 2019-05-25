600 دونم زراعي ضحية الحرائق والدفاع المدني يكشف الأسباب

2019/05/25 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشف مدير الدفاع المدني في محافظة واسط العميد سمير المكصوصي، عن إحصائية الحرائق لمحصولي الحنطة والعشير في المحافظة، عازياً الأسباب إلى طبيعية

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