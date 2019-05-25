تحالف القوى بدأ بحراك لحسم الوزارات

2019/05/25 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر سياسي، ان تحالف القوى، الذي يرأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بدأ بحراك واسع لحسم الوزارات الشاغرة، فيما كشف عن تقديم مرشحين لوزارتين.

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