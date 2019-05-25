الموسوي: الخلافات “السنية” أثرت سلبا على استكمال الكابينة الوزارية

2019/05/25 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي ان الخلافات السنية أثرت سلبا على استكمال الكابينة الوزارية، مشيرا الى تدخل رئيس التحالف هادي العامري وسيطا لدرء الخلافات بين الأطراف السنية.وقال الموسوي في تصريح لـ/SNG/، ان “الخلافات السنية اثرت سلبا على استكمال الكابينة الوزارية”، مبينا ان “تغير الخارطة السياسية وتشتت تحالف المحور وانتقال النواب بين الكتل ...

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