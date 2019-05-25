نائب سابق: البيت السني بحالة فوضى والخنجر لا يمكنه اقصاء الحلبوسي

2019/05/25 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعد النائب السابق عن اتحاد القوى عبد الرحمن اللويزي، السبت، تمكن رئيس تحالف المحور الوطني خميس الخنجر الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيرا الى البيت السني يعيش حالة من الفوضى غير مسبوقة.وقال اللويزي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “مساعي رئيس تحالف المحور خميس الخنجر بشأن الاطاحة بئريس مجلسس النواب محمد الحلبوسي غير ممكنة […]

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