المالكي: المنطقة تواجه تحديات كبيرة ويجب التهدئة والإبتعاد عن التصعيد

2019/05/25 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد رئبس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان المنطقة تواجه تحديات كبيرة ويجب العمل على التهدئة وإبعاد لغة التصعيد.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المالكي استقبل، اليوم، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد ، كما تم التطرق الى التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل الازمة القائمة بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية ايران الاسلامية”.





وقال المالكي، ان “المنطقة تواجه تحديات كبيرة ويجب العمل على التهدئة وإبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة” ، معربا عن أمله بأن “تنجح مساعي العراق في إنهاء حدة التوتر القائمة بين واشنطن وطهران”.





وأضاف، ان “اعلان ايران على لسان قادتها انها لا تريد الحرب يلزم الحميع ان يقف بوجه التصعيد وان لغة الحياد لم تعد مقبولة انما الموقف الرافض للطرف الذي يريدها” ، داعيا المجتمع الدولي الى “وقفة جادة تجاه ما تعيشه المنطقة من توترات”.





وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى “ضرورة تفعيل اداء مجلس النواب والعمل على تشريع القوانين المهمة، وابعاد مجلس النواب عن المناكفات السياسية ، وخلق اجواء إيجابية بين الكتل النيابية وتنسيق عال لاصدار القوانين التي تهم المواطن وتلبي طموحاته”.





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