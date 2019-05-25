الهندسة العسكرية للحشد تنفذ حملة لكري وتنظيف المبازل والأنهر شمالي بغداد

2019/05/25 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، السبت، حملة لكري وتنظيف المبازل والأنهر شمالي العاصمة بغداد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “آليات الهندسة العسكرية للحشد الشعبي نفذت حملة واسعة لكري وتنظيف المبازل والأنهر في قضاءي الراشدية والحسينية شمال العاصمة بغداد “.لافتا الى ان هذه الحملة شملت كري وتنظيف 40 كم من

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